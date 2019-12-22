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Популярная блогер-миллионник Марьяна Ро готовится стать мамой?

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Марьяна Ро

Фото: Instagram Марьяны Ро

YouTube-звезда намекнула на «интересное положение».

20-летняя Марьяна Ро заинтриговала подписчиков новым снимком, на котором демонстрирует округлившийся живот. Комментарии к записи девушка предпочла ограничить.

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😊

Публикация от Марьяна Ро (@maryanaro)

Как известно, с 2017 года Марьяна встречается со скандально известным репером Face (настоящее имя — Иван Дремин, — прим.ред.). В интервью YouTube-каналу «Нежный редактор» Марьяна рассказывала о своем возлюбленном: «Разве у него много бывших? У него бывших только две. Я сама в шоке была, когда об этом узнала. Я думала, что он такой весь Ален Делон и что у него сто баб было. Но на самом деле нет». Кроме того, Иван уже сделал предложение руки и сердца Марьяне.

Фото и видео: Instagram

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