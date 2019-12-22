Популярная блогер-миллионник Марьяна Ро готовится стать мамой?

Как известно, с 2017 года Марьяна встречается со скандально известным репером Face (настоящее имя — Иван Дремин, — прим.ред.). В интервью YouTube-каналу «Нежный редактор» Марьяна рассказывала о своем возлюбленном: «Разве у него много бывших? У него бывших только две. Я сама в шоке была, когда об этом узнала. Я думала, что он такой весь Ален Делон и что у него сто баб было. Но на самом деле нет». Кроме того, Иван уже сделал предложение руки и сердца Марьяне.