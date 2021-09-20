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Популярная благодаря Ким Кардашьян пластическая операция признана смертельно опасной

На сегодняшний день одной из самых востребованных услуг у пластических хирургов стала бразильская подтяжка ягодиц. Следуя звездным примерам, многие девушки решаются на данную процедуру, при этом не оценив всевозможные риски для здоровья.
Популярная благодаря Ким Кардашьян пластическая операция признана смертельно опасной

Как сообщает Daily Star, бразильская подтяжка ягодиц производится путем переноса жира в ягодицы из других частей тела, в большинстве своем из живота или бедер.

Всемирно известный косметический хирург Риккардо Фрати предупреждает, что данная операция смертельно опасна. Он отметил, что процедура привлекает представительниц прекрасного пола и по причине удаления нежелательного жира из проблемных зон, однако можно столкнуться с осложнениями, вроде некроза жира, целлюлита, деформации контура. По данным специалиста, в результате одной из 3 000 подобных операций фиксируется летальный исход.

Бразильская подтяжка ягодиц из-за высокого уровня смертности оказалась запрещена, например, в Великобритании. Между тем местных девушек это не останавливает, поскольку в погоне за эффектными формами они обращаются к заграничным хирургам.

Риккардо Фрати порекомендовал отказаться от вмешательства хирургов и поработать над своим телом самостоятельно. «Правильная комбинация упражнений может сделать ваши ягодицы подтянутыми, одновременно уменьшая и тонизируя остальную часть вашего тела», — сказал доктор о пользе физических упражнений.

Фото: freepik.com