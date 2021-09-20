Популярная благодаря Ким Кардашьян пластическая операция признана смертельно опасной

Как сообщает Daily Star, бразильская подтяжка ягодиц производится путем переноса жира в ягодицы из других частей тела, в большинстве своем из живота или бедер.

Всемирно известный косметический хирург Риккардо Фрати предупреждает, что данная операция смертельно опасна. Он отметил, что процедура привлекает представительниц прекрасного пола и по причине удаления нежелательного жира из проблемных зон, однако можно столкнуться с осложнениями, вроде некроза жира, целлюлита, деформации контура. По данным специалиста, в результате одной из 3 000 подобных операций фиксируется летальный исход.

Бразильская подтяжка ягодиц из-за высокого уровня смертности оказалась запрещена, например, в Великобритании. Между тем местных девушек это не останавливает, поскольку в погоне за эффектными формами они обращаются к заграничным хирургам.

Риккардо Фрати порекомендовал отказаться от вмешательства хирургов и поработать над своим телом самостоятельно. «Правильная комбинация упражнений может сделать ваши ягодицы подтянутыми, одновременно уменьшая и тонизируя остальную часть вашего тела», — сказал доктор о пользе физических упражнений.