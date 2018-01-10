Стало известно имя одного из хакеров, участвовавшего в кибератаке на голливудских звезд в 2014 году.

Власти Лос-Анджелеса предъявили обвинения 26-летнему Джорджу Гарофано, похитившему откровенные фото голливудских звезд в 2014 году. Четыре года назад под кибератаку попали звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс, певицы Ариана Гранде, Селена Гомес и Аврил Лавин, актриса Кирстен Данст и другие знаменитости. По данным СМИ, обвиняемый рассылал звездам письма якобы от имени компании Apple, чтобы взломать их профили в сервисе iCloud.

Как сообщает РИА «Новости», Джордж, который за деньги распространял полученные фотографии, частично признал свою вину.

По сообщениям СМИ со ссылкой на представителей следствия, кроме Гарофано, к кибератаке причастны еще трое хакеров, двое из которых приговорены, соответственно, к 18 и 9 месяцам тюремного заключения.

Фото: globallookpress