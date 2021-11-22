Пониженная ставка или освобождение от налогов: как изменится НДС с 1 января

По словам специалиста, от уплаты НДС освобождается оказание услуг общественного питания. «Это значит, что рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные и иные объекты общественного питания, в том числе пункты выездного обслуживания, получат возможность значительно поправить свое материальное положение в результате этой налоговой льготы», — рассказал юрист агентству «Прайм».

Перечисленные предприятия могут добиться понижения налоговых выплат (с части вознаграждения свыше МРОТ: по пенсионным взносам — 10%, по медицинским — 5%, по взносам на больничные — 0%), если численность персонала больше 250 человек.

Чтобы получить освобождение от НДС, точки общественного питания должны соблюсти несколько правил. В первую очередь доход за предшествующий календарный год не должен превышать 2 миллиардов рублей. Также удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов составил не менее 70%. С 2024 года к этим пунктам добавится еще одно требование: среднестатистическому показателю должен соответствовать и размер выплачиваемой заработной платы. Например, для предприятий с розничной торговлей данные меры не предусмотрены.

«Кроме того, будет упрощено проведение ряда административно-налоговых процедур. Например, организациям больше не нужно будет сдавать бухгалтерскую отчетность в другие госорганы помимо налоговой инспекции по месту регистрации. С введением государственного ресурса бухотчетности все госорганы смогут получать информацию с него, не тревожа налогоплательщика», — поясняет Соловьев.

Для всех категорий работников будут предоставлены льготы по обложению НДФЛ компенсаций стоимости путевки на отдых, даже если расходы на нее учли при расчете налога на прибыль. Однако если за год получено несколько путевок, освобождение действует только на первую. НДФЛ не будут подлежать и путевки на детей сотрудников от 18 до 24 лет при условии очного обучения (на данный момент действует ограничение до 16 лет).

Продолжится действие предоставления социальных и имущественных вычетов. Новый социальный вычет коснется и физкультурно-оздоровительных услуг, а предоставляться он будет на основании заявления работника и уведомления из инспекции, которое направится напрямую работодателю.