«Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем», — сообщил Эрдоган на дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает «ТАСС».

После этого Россельхознадзор проверил продукты, привезенные в Россию из Турции и обнаружил бурую монилиозную гниль во фруктах и вирус коричневой морщинистости в помидорах. Таким образом Российская сторона потребовала усилить контроль над поставляемой продукцией и отметила, что вирус, находящийся в томатах является карантинным для нашей страны.

Россельхознадзор также сообщил, что несмотря на контроль, до сих пор фиксирует повышенное содержание пестицидов в турецких овощах и фруктах. За этот год было обнаружено 79 случаев «превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов» в привезенной продукции.

Турецкая сторона ответила, что «внимательно относятся к выполнению российских требований при экспорте» и не допустит к вывозу потенциально опасных продуктов.