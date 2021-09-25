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Помидоры в центре скандала: после слов Эрдогана в турецких томатах внезапно обнаружили вирус морщинистости

Россельхознадзор выявил в овощах из Турции вирус. Произошло это буквально через пару дней после неосторожных высказываний президента Турции в ООН об «аннексии Крыма». Реджеп Эрдоган отказывается признавать Крым российской территорией. Совсем скоро он прилетит в Россию на переговоры.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган

Фото: Picture-alliance

«Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем», — сообщил Эрдоган на дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает «ТАСС».

После этого Россельхознадзор проверил продукты, привезенные в Россию из Турции и обнаружил бурую монилиозную гниль во фруктах и вирус коричневой морщинистости в помидорах. Таким образом Российская сторона потребовала усилить контроль над поставляемой продукцией и отметила, что вирус, находящийся в томатах является карантинным для нашей страны.

Россельхознадзор также сообщил, что несмотря на контроль, до сих пор фиксирует повышенное содержание пестицидов в турецких овощах и фруктах. За этот год было обнаружено 79 случаев «превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов» в привезенной продукции.

Турецкая сторона ответила, что «внимательно относятся к выполнению российских требований при экспорте» и не допустит к вывозу потенциально опасных продуктов.

Фото и видео: Picture-alliance