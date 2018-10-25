«Полнолунный скорпиончик»: Ирена Понарошку показала, как кормит грудью новорожденного малыша

На днях в СМИ появилась информация, что телеведущая Ирена Понарошку и ее супруг, диджей Александр Глухов (известный как DJ List) стали родителями во второй раз. А сегодня Ирена подтвердила, что 24 октября действительно родила малыша.
«Полнолунный скорпиончик!» — так мило прокомментировала девушка трогательный снимок с крохой, опубликованный в ее Instagram. Другие подробности о ребенке пока неизвестны.
Напомним, Ирена и Александр женаты уже восемь лет. У пары подрастает 7-летний сын Серафим.
Фото и видео: Instagram