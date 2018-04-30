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Полина Диброва рассказала о страшном пожаре

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Фото из Instagram Полины Дибровой
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В доме, где живет семья телеведущего Дмитрия Диброва, произошел пожар.

Супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала о страшной трагедии, случившейся в их доме минувшей ночью. На первом этаже дома, где живет семья Дибровых, загорелся сегвей (электрическое двухколесное транспортное средство — прим.ред.), поставленный на подзарядку.

«В три часа ночи подпрыгнула с кровати от едкого запаха.... Пробежала все комнаты на третьем этаже (наш этаж с Димой) - тихо, но вонь. Спустилась на второй - та же картина, запах усилился, дети спят . Первый - сидит мой муж за столом с рюмкой виски без лица.... Запах невероятный. Перед мной вся Дверь в копоти, понимаю что пожар. Дима справился с управляющим сам. Загорелся поставленный мной на подзарядку сегвей и это наше счастье, что муж не спал и был на первом этаже, иначе, последствия были бы ужасными. Едкий дым, копоть - зайти в комнату невозможно, Дверь стеклянная треснула. Вот тебе и Китайские штучки ✌️Бог нас спас! Пожар - это невероятно страшно. Уложила мужа спать под утро, все время говорит во сне и называет имена детей. Он очень перепугался за их жизнь и мысли о том , если бы все спали сводят с ума», — написала Полина под серией снимков с места происшествия.

Супруга телеведущего уточнила, что в доме был огнетушитель, которым воспользовался Дмитрий, чтобы потушить пожар: «Благо, дома был огнетушитель, собственно он и помог. Охрана вызвала пожарных. Но, друзья, в подобной ситуации телефон не помощник. После я увидела пропущенный от мужа в 1 ночи когда все произошло. На ночь ставлю бесшумный режим. 🤦🏼‍♀️ Берегите себя и своих близких!».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram

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