Полиция задержала женщину, заказавшую убийство своей подруги

Мужчина обещал помочь предпринимательнице, но сам пошел писать заявление в полицию. Оперативники провели задержание, они уговорили потенциальную жертву принять участие в инсценировке расправы. Был сделан ряд постановочных снимков. Псевдокиллер под наблюдением полиции отчитался перед заказчиком и передал ей фотографии якобы убитой подруги. Женщина поверила снимкам и попросила «киллера» скорее покинуть город. Вскоре после этого ее задержали. Возбуждено уголовное дело.