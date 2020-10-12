Полиция задержала женщину, заказавшую убийство своей подруги
Сотрудники уголовного розыска и центра по противодействию экстремизму 12 октября предотвратили заказное убийство. По версии полиции, 56-летняя уроженка Узбекистана, бизнес-леди, попросила своего знакомого убить подругу. Эту услугу она оценила в 100 тысяч рублей. Заказчица сразу передала «киллеру» 45 тысяч рулей в качестве аванса и пообещала выплатить остальное после устранения 53-летней знакомой.
Мужчина обещал помочь предпринимательнице, но сам пошел писать заявление в полицию. Оперативники провели задержание, они уговорили потенциальную жертву принять участие в инсценировке расправы. Был сделан ряд постановочных снимков. Псевдокиллер под наблюдением полиции отчитался перед заказчиком и передал ей фотографии якобы убитой подруги. Женщина поверила снимкам и попросила «киллера» скорее покинуть город. Вскоре после этого ее задержали. Возбуждено уголовное дело.
Фото: Pixabay.com
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