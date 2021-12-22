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Полиция начала проверку после нападения отца Алисы Тепляковой на сотрудников МГУ

Первая сессия Алисы Тепляковой закончилась громким конфликтом, который в здании университета устроил ее отец — мужчина набросился на заведующего кафедры психологии с кулаками из-за неудовлетворительной оценки его дочери на экзамене.
Полиция начала проверку после нападения отца Алисы Тепляковой на сотрудников МГУ

После одного из экзаменов Алиса рассказала папе, который ожидал ее возле охранного пункта, что очень переживает из-за того, что может получить неудовлетворительную оценку. Евгения эта информация изрядно шокировала, именно поэтому он и решил организовать потасовку и совершил попытку нападения на одного из преподавателей, принимавшего экзамен.

В результате в конфликт вмешались охранники МГУ. Они закрыли буйного родителя в одной из аудиторий и вызвали наряд полиции для дальнейшего разбирательства. Однако и у самого Теплякова были претензии к «оппонентам» — он обвинил сотрудников университета в том, что они насильно удерживали его дочь в аудитории, не предоставляя ему возможности пройти к собственному ребенку. «Полицейские, прибыв на место, установили, что в аудитории проходил экзамен по психологии и на время его проведения двери в аудиторию были закрыты. По окончании экзамена двери открыли, а конфликт был улажен до приезда наряда полиции. По данному факту проводится проверка», — цитирует собеседника портал «ТАСС».

В результате вспышки агрессии Евгения Теплякова пострадал один из сотрудников МГУ — ему потребовалась медицинская помощь.

Фото: Global Look press

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