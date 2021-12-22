Полиция начала проверку после нападения отца Алисы Тепляковой на сотрудников МГУ

После одного из экзаменов Алиса рассказала папе, который ожидал ее возле охранного пункта, что очень переживает из-за того, что может получить неудовлетворительную оценку. Евгения эта информация изрядно шокировала, именно поэтому он и решил организовать потасовку и совершил попытку нападения на одного из преподавателей, принимавшего экзамен.

В результате в конфликт вмешались охранники МГУ. Они закрыли буйного родителя в одной из аудиторий и вызвали наряд полиции для дальнейшего разбирательства. Однако и у самого Теплякова были претензии к «оппонентам» — он обвинил сотрудников университета в том, что они насильно удерживали его дочь в аудитории, не предоставляя ему возможности пройти к собственному ребенку. «Полицейские, прибыв на место, установили, что в аудитории проходил экзамен по психологии и на время его проведения двери в аудиторию были закрыты. По окончании экзамена двери открыли, а конфликт был улажен до приезда наряда полиции. По данному факту проводится проверка», — цитирует собеседника портал «ТАСС».

В результате вспышки агрессии Евгения Теплякова пострадал один из сотрудников МГУ — ему потребовалась медицинская помощь.