Полдня в полиции: У Леры Кудрявцевой украли кошелек возле Букингемского дворца

Известная телеведущая Лера Кудрявцева улетела на отдых в Лондон. И если еще несколько дней назад она публиковала в Instagram счастливые фото на фоне британских достопримечательностей, то накануне она поделилась видеороликом, в котором рассказала об ограблении.

Звезда, прогуливаясь по площади возле Букингемского дворца, лишилась кошелька. Укравшие его воры заполучили все наличные и банковские карты телеведущей. Этот факт настолько взмутил Кудрявцеву, что во время записи видео, она не скупилась в резких выражениях. Она также отметила, что это место в центре Лондона теперь всегда будет воскрешать неприятные воспоминания.