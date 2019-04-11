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Полдня в полиции: У Леры Кудрявцевой украли кошелек возле Букингемского дворца

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виды Лондона и знаменитый кэб

Фото: Instagram
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Ведущая призналась, что теперь это место в Лондоне у нее вызывает негативные эмоции.

Известная телеведущая Лера Кудрявцева улетела на отдых в Лондон. И если еще несколько дней назад она публиковала в Instagram счастливые фото на фоне британских достопримечательностей, то накануне она поделилась видеороликом, в котором рассказала об ограблении.

Звезда, прогуливаясь по площади возле Букингемского дворца, лишилась кошелька. Укравшие его воры заполучили все наличные и банковские карты телеведущей. Этот факт настолько взмутил Кудрявцеву, что во время записи видео, она не скупилась в резких выражениях. Она также отметила, что это место в центре Лондона теперь всегда будет воскрешать неприятные воспоминания.

Сразу после этого Лера Кудрявцева поделилась еще одним видео, в котором весь ее отпуск в Британии проносится, как карусель, а заканчивается визитом в полицию. Сопровождала видеоряд веселая песня из «Приключений электроника».

Известная в 90-х певица Ирина Салтыкова поддержала подругу: «Лерок,ты на кого там засмотрелась??????))Значит заработаешь больше!!!!» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Другие подписчики Кудрявцевой отметили, что не стоит на это обращать внимания, чтобы не испортить отпуск, и, как в поговорке, следует благодарить бога, за то, что взял деньгами.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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