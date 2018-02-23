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Поклонники поздравляют звезду «Битвы экстрасенсов» Ларину с беременностью

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Фото из Instagram Татьяны Лариной
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Фанаты финалистки 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» Татьяны Лариной считают, что ведьма ждет второго ребенка.

На днях экстрасенс Татьяна Ларина отметила свой день рождения в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. В Сети появилось видео с вечеринки, на котором видно, что живот Татьяны округлился.

Большинство поклонников уже поздравляет звезду шоу «Битва экстрасенсов» с долгожданной беременностью. Сама Татьяна пока никак не комментирует слухи, поэтому часть фанатов считает, что она просто набрала несколько лишних килограммов.

Напомним, в прошлом году Татьяна рассталась с молодым мужем Юлием Миткевичем-Далецким, которого встретила на съемках «Битвы экстрасенсов». Но с тех пор в Сети стали ходить слухи о примирении влюбленных, подтверждения которым, впрочем, пока не последовало. Ларина воспитывает 9-летнего сына Егора от предыдущих отношений.

Фото: Instagram

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