Поклонники поздравляют звезду «Битвы экстрасенсов» Ларину с беременностью

На днях экстрасенс Татьяна Ларина отметила свой день рождения в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. В Сети появилось видео с вечеринки, на котором видно, что живот Татьяны округлился.

Большинство поклонников уже поздравляет звезду шоу «Битва экстрасенсов» с долгожданной беременностью. Сама Татьяна пока никак не комментирует слухи, поэтому часть фанатов считает, что она просто набрала несколько лишних килограммов.