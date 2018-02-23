Поклонники поздравляют звезду «Битвы экстрасенсов» Ларину с беременностью
На днях экстрасенс Татьяна Ларина отметила свой день рождения в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. В Сети появилось видео с вечеринки, на котором видно, что живот Татьяны округлился.
Большинство поклонников уже поздравляет звезду шоу «Битва экстрасенсов» с долгожданной беременностью. Сама Татьяна пока никак не комментирует слухи, поэтому часть фанатов считает, что она просто набрала несколько лишних килограммов.
Дорогие Наши ЗАЩИТНИКИ! Желаю смелости в любых решениях, всегда позитивного настроя, новых горизонтов, ярких, креативных идей, крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и мирного неба над головой 😊 Уже поздравили своих мужчин? #ДневникЭкстрасенса #ТатьянаЛарина #Ларина #битваэкстрасенсов #23февраля
Напомним, в прошлом году Татьяна рассталась с молодым мужем Юлием Миткевичем-Далецким, которого встретила на съемках «Битвы экстрасенсов». Но с тех пор в Сети стали ходить слухи о примирении влюбленных, подтверждения которым, впрочем, пока не последовало. Ларина воспитывает 9-летнего сына Егора от предыдущих отношений.
Фото: Instagram