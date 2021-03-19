Поклонники «Гарри Поттера» с нетерпением ожидают короткометражку о Волан-де-Морте
Фото: picture-alliance.com
Съемки новой картины The House of Gaunt («Семейство Мраксов»), которая повествует о происхождении и истории фамильного дома Волан-де-Морта, завершились во Франции в конце 2020 года. Уже в мае 2021 года зрители увидят короткометражный фильм на YouTube.
Семья Мраксов — потомки величайшего колдуна Салазара Слизерина. В картине они переживают не лучшие времена. Несмотря на то, что когда-то чистокровные волшебники жили богато, теперь вынуждены вести нищее и жалкое существование. В семье Мраксов растет полукровка Том Реддл, а в будущем главный злодей, лорд Волан-де-Морт. Короткометражка должна рассказать о происхождении и взрослении самого темного волшебника всех времен.
Фото: picture-alliance.com
Томаса Реддла сыграл известный французский актер Максанс Дане-Фовель. Также в картине появится русско-французская актриса Агата Максимова. Режиссером выступил Жорис Фокон Гримо. Из-за коронавируса съемки фильма велись почти два года.
Напомним, первая часть произведений Дж. К. Роулинг о мальчике-волшебнике («Гарри Поттер и философский камень») вышла на экраны в 2001 году. Ранее глава компании WarnerMedia Джейсон Киллар анонсировал сиквел киносаги о Гарри Поттере. Речь идет о продолжении истории в формате сериала для HBO Max, а также экранизации театральный пьесы Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя».
Фото и видео: YouTube/Joris Faucon Grimaud, picture-alliance.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!