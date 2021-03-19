Поклонники «Гарри Поттера» с нетерпением ожидают короткометражку о Волан-де-Морте

Томаса Реддла сыграл известный французский актер Максанс Дане-Фовель. Также в картине появится русско-французская актриса Агата Максимова. Режиссером выступил Жорис Фокон Гримо. Из-за коронавируса съемки фильма велись почти два года.

Напомним, первая часть произведений Дж. К. Роулинг о мальчике-волшебнике («Гарри Поттер и философский камень») вышла на экраны в 2001 году. Ранее глава компании WarnerMedia Джейсон Киллар анонсировал сиквел киносаги о Гарри Поттере. Речь идет о продолжении истории в формате сериала для HBO Max, а также экранизации театральный пьесы Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя».