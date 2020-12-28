Похожая на медведя гигантская собака стала звездой в Сети

Хозяева двухлетнего пса, 63-летний Найджел Карвер и 60-летняя Линда Боули, признаются, что собака — самый крупный член их семьи. Ежедневный рацион Марли состоит из сырого фарша, вареной курицы, рыбы с овощами, а также собачьего печенья, что обходится паре более чем в 120 фунтов стерлингов в месяц (12 тысяч рублей).

Марли уже выше их обоих, когда стоит на задних лапах, он нуждается в ежедневных прогулках по десять километров в день. По оценкам хозяев, за год они с собакой прошли расстояние от Лендс-Энд до Джона О'Гроутса.