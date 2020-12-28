Похожая на медведя гигантская собака стала звездой в Сети
Хозяева двухлетнего пса, 63-летний Найджел Карвер и 60-летняя Линда Боули, признаются, что собака — самый крупный член их семьи. Ежедневный рацион Марли состоит из сырого фарша, вареной курицы, рыбы с овощами, а также собачьего печенья, что обходится паре более чем в 120 фунтов стерлингов в месяц (12 тысяч рублей).
Марли уже выше их обоих, когда стоит на задних лапах, он нуждается в ежедневных прогулках по десять километров в день. По оценкам хозяев, за год они с собакой прошли расстояние от Лендс-Энд до Джона О'Гроутса.
"Meet Marley the Russian bear dog – he weighs 14st and stands at 6ft 5inches but is still growing."https://t.co/k3xmPVA6op#dog #dogsatchristmas #dogs #retirement #estateplanning #equityrelease— Access Equity Release (@accessingequity) December 28, 2020
«Он огромный, возвышается над моей головой, когда ставит лапы на плечи. Он вырастет полностью к четырем годам, но, вероятно, наберет еще больше мышечной массы», — уточнил он.
Карвер объяснил, что Марли приковывает сотни взглядов на улице, издалека он похож на медведя. «Когда он гуляет, ему уделяют столько внимания, потому что не каждый день можно увидеть собаку такого размера. Ему нужно делать много упражнений, так как он такой большой и активный пес», — добавил он. Кроме того, он покрыт густой пушистой шерстью и нуждается в постоянном расчесывании.
Фото: pixabay.com
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