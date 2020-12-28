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Похожая на медведя гигантская собака стала звездой в Сети

Гигантский пес по кличке Марли, живущий со своими хозяевами в небольшом коттедже в Илкестоне, Дербишир, стал звездой в Сети, пишет Metro.

Хозяева двухлетнего пса, 63-летний Найджел Карвер и 60-летняя Линда Боули, признаются, что собака — самый крупный член их семьи. Ежедневный рацион Марли состоит из сырого фарша, вареной курицы, рыбы с овощами, а также собачьего печенья, что обходится паре более чем в 120 фунтов стерлингов в месяц (12 тысяч рублей).

Марли уже выше их обоих, когда стоит на задних лапах, он нуждается в ежедневных прогулках по десять километров в день. По оценкам хозяев, за год они с собакой прошли расстояние от Лендс-Энд до Джона О'Гроутса.

«Он огромный, возвышается над моей головой, когда ставит лапы на плечи. Он вырастет полностью к четырем годам, но, вероятно, наберет еще больше мышечной массы», — уточнил он.

Карвер объяснил, что Марли приковывает сотни взглядов на улице, издалека он похож на медведя. «Когда он гуляет, ему уделяют столько внимания, потому что не каждый день можно увидеть собаку такого размера. Ему нужно делать много упражнений, так как он такой большой и активный пес», — добавил он. Кроме того, он покрыт густой пушистой шерстью и нуждается в постоянном расчесывании.

Фото: pixabay.com

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