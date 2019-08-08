Похороны Аллы Вербер пройдут в Торонто

Новость о том, что Аллы Вербер не стало, пришла 6 августа, она повергла в шок весь мир российской моды. Соболезнования в связи с кончиной fashion-директора ЦУМа и вице-президента компании Mercury выразили не только российские знаменитости, но и многие зарубежные деятели индустрии моды.

Причиной смерти Аллы Вербер стал инфаркт. Подруга покойной Ирена Лейбович-Смеловицкая сообщила, что Аллу похоронят в Торонто, где она провела многие годы.