Похороны Аллы Вербер пройдут в Торонто

Аллу Вербер решили похоронить в канадском Торонто. С этой страной многое связано в жизни Аллы Константиновны. Во времена СССР туда эмигрировали ее родители, там она вышла замуж за отца своей единственной дочери Кати – Соломона Тенсера. Там же работает модный бутик, который Вербер назвала в честь дочери Katia of Italy.
Новость о том, что Аллы Вербер не стало, пришла 6 августа, она повергла в шок весь мир российской моды. Соболезнования в связи с кончиной fashion-директора ЦУМа и вице-президента компании Mercury выразили не только российские знаменитости, но и многие зарубежные деятели индустрии моды.
Причиной смерти Аллы Вербер стал инфаркт. Подруга покойной Ирена Лейбович-Смеловицкая сообщила, что Аллу похоронят в Торонто, где она провела многие годы.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!