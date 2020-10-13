Похищенный мальчик с помощью Google Maps спустя 11 лет нашел семью
Молодого человека похитили, когда ему было пять лет. Маленький Эрван относил портативную консоль в прокат. К нему подошел улыбчивый бродячий музыкант, он предложил проводить мальчика до дома. Однако мужчина похитил малыша, а потом в течение двух лет заставлял выступать вместе с ним и попрошайничать.
Вскоре подросток попал в исламскую школу-интернат, а оттуда в реабилитационный центр для несовершеннолетних. Там он впервые узнал о том, что такое интернет и Google Maps.
Эрван всегда хотел найти семью, но не знал адреса. Самым ярким воспоминанием из детства для него были походы на рынок с любимой бабушкой: юноша хорошо помнил, как выглядит эта местность.
Однажды индонезиец решил поискать рынок на картах Google Maps. Ему пришлось исследовать немало мест, прежде чем панорамы показали то самое. Выяснилось, что парень родом из города Суракарта. Многие годы поисков не прошли даром – он нашел именно то место, деревенский рынок в провинции Сраген.
Молодой человек передал адрес социальному работнику, который связался со своими коллегами из Суракарты: они в ответ прислали фото семьи мальчика 2009 года, переданное полиции родителями после пропажи Эрвана. Молодой человек узнал всех на снимке. Теперь Эрван вновь обрел семью.
Фото: YouTube/ CNN Indonesia, pexels.com
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