Похищенный мальчик с помощью Google Maps спустя 11 лет нашел семью

Молодого человека похитили, когда ему было пять лет. Маленький Эрван относил портативную консоль в прокат. К нему подошел улыбчивый бродячий музыкант, он предложил проводить мальчика до дома. Однако мужчина похитил малыша, а потом в течение двух лет заставлял выступать вместе с ним и попрошайничать.

Вскоре подросток попал в исламскую школу-интернат, а оттуда в реабилитационный центр для несовершеннолетних. Там он впервые узнал о том, что такое интернет и Google Maps.