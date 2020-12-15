Похищенная в роддоме девочка нашла родителей через 25 лет
Фото: Facebook/Belle Barbu
25 лет назад девочку удочерила семья из американского штата Юта. Когда ребенку исполнилось восемь лет, ей сказали, что она приемная, а биологические отец с матерью добровольно отказались от малышки. При этом Барбу всегда знала, что родом из Румынии.
В 2019 году девушка наткнулась на группу в Facebook, в которой приемным румынам помогают найти биологические семьи. Она оставила сообщение, на которое получила ответ в течение двух дней. Администратор сообщества связалась с 20-летним братом Барбу — Мойсом.
Фото: instagram.com/ourrescue
Спустя некоторое время девушка уже знала все о своих родственниках. Выяснилось, что у нее есть еще 33-летняя сестра Симона и 29-летний брат Флориан. Настоящая мать девушки Маргари и отец Замбила живут в Риме. Они созвонились с дочерью по телефону.
Барбу узнала, что была похищена в 1994 году. Ребенок родился в бедной семье, а врачи сообщили родителям, что их новорожденная дочь заболела и через несколько дней умерла. На самом деле младенца отдали на удочерение.
«Когда они уходили из больницы, медсестра догнала их и сказала правду: меня украли и продали. Мои родители потратили последние деньги на бензин и объехали все детские дома. Но через год деньги закончились, а возвращаться уже было некуда», — рассказала свою историю жительница США румынского происхождения.
В прошлом году девушка встретилась с биологическими родителями в Италии. Она хочет снова навестить их, когда закончится пандемия.
Фото: Facebook/Belle Rozica Barbu, Facebook/Belle Barbu, Instagram/@ourrescue
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