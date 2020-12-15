Похищенная в роддоме девочка нашла родителей через 25 лет

Спустя некоторое время девушка уже знала все о своих родственниках. Выяснилось, что у нее есть еще 33-летняя сестра Симона и 29-летний брат Флориан. Настоящая мать девушки Маргари и отец Замбила живут в Риме. Они созвонились с дочерью по телефону.

Барбу узнала, что была похищена в 1994 году. Ребенок родился в бедной семье, а врачи сообщили родителям, что их новорожденная дочь заболела и через несколько дней умерла. На самом деле младенца отдали на удочерение.

«Когда они уходили из больницы, медсестра догнала их и сказала правду: меня украли и продали. Мои родители потратили последние деньги на бензин и объехали все детские дома. Но через год деньги закончились, а возвращаться уже было некуда», — рассказала свою историю жительница США румынского происхождения.

В прошлом году девушка встретилась с биологическими родителями в Италии. Она хочет снова навестить их, когда закончится пандемия.