Погибла вокалистка популярной в 90-е группы

Вокалистку известной в 90-е группы «Восток» Натэллу Ас нашли мертвой около ее дома. Тело 48-летней певицы обнаружил случайный прохожий, когда оно пролежало у дома по меньшей мере час. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Предполагается, что женщина могла сорваться с пожарной лестницы. Рядом с телом погибшей лежали ее вещи, сумочка с деньгами и документами. Никаких следов насильственной смерти на теле певицы обнаружено не было. Однако что именно Натэлла делала на пожарной лестницы поздно вечером в одиночку, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Женщина проживала в квартире у своих знакомых вместе с супругом и ребенком.

Натэлла Ас — российская певица, актриса и модель, вокалистка поп-группы «Восток». Среди хитов коллектива: «Миражи», «Танец желтых листьев», «До встречи» и другие. Кроме работы в коллективе, Натэлла активно снималась в рекламе и играла эпизодические роли в кино.