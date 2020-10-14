Подростки напоили мальчика с аутизмом отбеливателем и оставили умирать
12-летний Ронни Филлипс 9 октября сбежал из дома вместе с 11-летним братом Джимми в то время, пока их мать Даниэль спала. На улице подростки встретились с детьми, которые были старше. Толпа решила «пошутить» над Ронни, дети предложили ему странный «коктейль» и сказали мальчику, что он алкогольный.
#Oliverscampaign Can Human beings stoop any lowerhttps://t.co/wXVJBawf5k— Paula McGowan ♿⚖ (@PaulaMc007) October 12, 2020
Британец попробовал напиток и вскоре потерял сознание. Испугавшиеся дети разбежались по домам, старший брат Филлипса начал звать на помощь. Он оставался с братом, пока не прибыла бригада скорой помощи.
Пациент был экстренно доставлен в больницу Святого Георгия в Лондоне. Из-за тяжелого состояния его ввели его в искусственную кому. Какое именно вещество было в бутылке, предстоит выяснить следователям. Семья Ронни уверена, что дети напоили его отбеливателем.
На данный момент подростка отключили от системы жизнеобеспечения, и скоро он сможет вернуться домой. Мать Ронни опубликовала фото сына на аппарате искусственной вентиляции легких в Сети. «Все думают, что со мной этого не случится. Но вот доказательство того, что на самом деле могло произойти, - написала она. – Я хочу предупредить других детей об опасности». По ее словам младший брат Ронни получил психологическую травму, так как думал, что потерял родственника. Ведется расследование. Полиция просит свидетелей инцидента откликнуться.
Фото: Pixabay.com
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