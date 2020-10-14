Подростки напоили мальчика с аутизмом отбеливателем и оставили умирать

Пациент был экстренно доставлен в больницу Святого Георгия в Лондоне. Из-за тяжелого состояния его ввели его в искусственную кому. Какое именно вещество было в бутылке, предстоит выяснить следователям. Семья Ронни уверена, что дети напоили его отбеливателем.

На данный момент подростка отключили от системы жизнеобеспечения, и скоро он сможет вернуться домой. Мать Ронни опубликовала фото сына на аппарате искусственной вентиляции легких в Сети. «Все думают, что со мной этого не случится. Но вот доказательство того, что на самом деле могло произойти, - написала она. – Я хочу предупредить других детей об опасности». По ее словам младший брат Ронни получил психологическую травму, так как думал, что потерял родственника. Ведется расследование. Полиция просит свидетелей инцидента откликнуться.