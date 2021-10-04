Подозреваемый в убийстве 3 студенток в Гае был задержан и госпитализирован в больницу

Официальный представитель МВД России Ирина Волк раскрыла подробности задержания: Лазарева задержали после преследования, когда он бросил машину и пытался скрыться на территории одного из детских садов в Орске. После чего его доставили в полицию, откуда должны были передать следователям. Об этом сообщили «РИА Новости».

Однако после задержания подозреваемый почувствовал себя плохо и его госпитализировали. «По нашим данным, состояние возможного убийцы не позволяет следователям вести с ним полноценный диалог и проводить следственные действия. Сказать, что задержанный в ясном сознании, будет неправдой. Вполне возможно, что это — последствия приема наркотиков», — отметили на портале «Гай.рф».