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Подозреваемый в убийстве 3 студенток в Гае был задержан и госпитализирован в больницу
Минувшим вечером, 3 октября, при попытке угона машины в Орске, что находится примерно в 30 километрах от Гая, задержали мужчину после преследования. Злоумышленником оказался подозреваемый по делу об убийстве трех студенток 29-летний Александр Лазарев.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк раскрыла подробности задержания: Лазарева задержали после преследования, когда он бросил машину и пытался скрыться на территории одного из детских садов в Орске. После чего его доставили в полицию, откуда должны были передать следователям. Об этом сообщили «РИА Новости».
Однако после задержания подозреваемый почувствовал себя плохо и его госпитализировали. «По нашим данным, состояние возможного убийцы не позволяет следователям вести с ним полноценный диалог и проводить следственные действия. Сказать, что задержанный в ясном сознании, будет неправдой. Вполне возможно, что это — последствия приема наркотиков», — отметили на портале «Гай.рф».
Фото: freepik.com