Под Новосибирском 20 человек отравились в суши-кафе. Прокуратура проводит проверку

Татарский межрайонный прокурор Илья Черкас организовал проверку в связи с поступившей информацией из территориального отдела Роспотребнадзора и для ее проверки выехал на место происшествия вместе с специалистами ведомства. «Предварительно установлено, что в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Татарская ЦРБ" обратились более 20 местных жителей с подозрением на отравление. При опросе заболевших оказалось, что накануне все они приобретали продукты питания в кафе "Суши-Хаус"», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Сообщается, в ходе проверки будет оценено соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. В случае выявления нарушений будут приняты меры, направленные на их устранение и привлечение лиц к установленной законом ответственности.