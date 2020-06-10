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Почти век: супругу королевы Елизаветы II исполнилось 99 лет

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Принц Филипп

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

10 июня герцог Эдинбургский принц Филипп отмечает день рождения.

Сложно поверить в то, что королеве Великобритании Елизавете II в этом году исполнилось 94 года, а ее супруг, принц Филипп, в среду, 10 июня, отмечает свое 99-летие. В честь праздника в официальном аккаунте королевской семьи появился новый снимок пары, сделанный на минувшей неделе во дворе Виндзорского замка, официальной резиденции монархов.

Отметим, что Елизавета II — самый долгоправящий монарх Великобритании, в этом году Ее Величество отметила 67-ю годовщину коронации. 20 ноября 1947 года будущая королева вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена, получившего титул герцога Эдинбургского. У пары родилось четверо детей — Чарльз, принц Уэльский (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю(1960), принц Эдвард (1964). Королева Елизавета и ее супруг — бабушка и дедушка со стажем: у монаршей четы есть восемь внуков и восемь правнуков.

Фото: Globallookpress

Видео: YouTube/The Royal Family

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