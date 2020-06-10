Почти век: супругу королевы Елизаветы II исполнилось 99 лет

Отметим, что Елизавета II — самый долгоправящий монарх Великобритании, в этом году Ее Величество отметила 67-ю годовщину коронации. 20 ноября 1947 года будущая королева вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена, получившего титул герцога Эдинбургского. У пары родилось четверо детей — Чарльз, принц Уэльский (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю(1960), принц Эдвард (1964). Королева Елизавета и ее супруг — бабушка и дедушка со стажем: у монаршей четы есть восемь внуков и восемь правнуков.