Почему в этом году загадывать желание в новогоднюю ночь не имеет смысла
Между тем в новогоднюю ночь не имеет смысла загадывать желание, ведь ему не суждено сбыться. «Начиная с Марса, который у нас сейчас в Стрельце, затем Плутон, ретроградная Венера в Козероге, Меркурий, Сатурн в Водолее, Юпитер в Рыбах, так же Нептун и, наконец, Уран в знаке Тельца. Но в новогоднюю ночь из-за такого парада планет мы желания не загадываем, мало того Луна убывающая, а это значит все, что вы загадаете в новогоднюю ночь, к сожалению, не имеет никаких шансов сбыться», — рассказала Алена Никольская в беседе с «Пятым каналом».
По словам специалиста, расстраиваться не стоит. Вселенная предоставит человечеству возможность загадать желание. Например, самое удачное время для этого будет в новолуние в две ночи в период со 2 по 4 января. «Мы выходим с вами на улицу, смотрим в звездное небо, и это будет уникальные два дня, когда самый большой поток метеоров, а это значит, где-то от 120 до 200 падающих звезд в час будут лететь по звездному небу. Вот тогда и загадывайте желания», — сообщила астролог.
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