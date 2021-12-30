Почему в этом году загадывать желание в новогоднюю ночь не имеет смысла

Между тем в новогоднюю ночь не имеет смысла загадывать желание, ведь ему не суждено сбыться. «Начиная с Марса, который у нас сейчас в Стрельце, затем Плутон, ретроградная Венера в Козероге, Меркурий, Сатурн в Водолее, Юпитер в Рыбах, так же Нептун и, наконец, Уран в знаке Тельца. Но в новогоднюю ночь из-за такого парада планет мы желания не загадываем, мало того Луна убывающая, а это значит все, что вы загадаете в новогоднюю ночь, к сожалению, не имеет никаких шансов сбыться», — рассказала Алена Никольская в беседе с «Пятым каналом».