«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»

29 апреля в Москве состоялось юбилейное общее собрание комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Мероприятие приурочили к 65-летию вхождения нашей страны в организацию. На собрании присутствовал министра иностранных дел РФ Сергей Лавров и много известных людей. Среди них – певицы Зара и Алсу. Фото в своем Instagram опубликовала Зара.
«Мне выпала честь, как Артисту ЮНЕСКО во имя мира, стать частью этого мероприятия. На собрании были поведены итоги работы Комиссии, также рассказано о встрече Владимира Путина и Одри Азулай, генерального директора Организации, прошедшей в марте месяце. … На фото с легендой российской дипломатии, Министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым и прекрасной Алсу», - подписала снимок певица.
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Сегодня состоялось юбилейное Общее собрание Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посвящённое знаменательной дате - 65 лет назад наша страна стала частью большой и дружной семьи ЮНЕСКО. Мне выпала честь, как Артисту ЮНЕСКО во имя мира, стать частью этого мероприятия. На собрании были поведены итоги работы Комиссии, также рассказано о встрече Владимира Путина и Одри Азулай, генерального директора Организации, прошедшей в марте месяце. Надеюсь, и в дальнейшем взаимодействие ЮНЕСКО и России будет столь же плодотворно и направлено на развитие гуманитарных ценностей мирового сообщества. На фото с легендой российской дипломатии, Министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым и прекрасной Алсу. #artistforpeace #unesco
Появление 35-летней Алсу стало первым с момента начала скандала вокруг итогов шоу «Голос. дети», в котором победила 10-летняя дочь певицы Микелла Абрамова (29 апреля девочке исполнилось 11 лет, - прим. ред.).
Подписчики Зары сразу же забыли, чему был посвящен пост. Многих волновал вопрос: почему Алсу не реагирует на итоги «Голоса»? И в комментариях началась настоящая битва сторонников и хейтеров артистки, досталось и Заре за дружбу с коллегой.
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Мы всегда знали, что Микеллочка @mikellaabramova у нас очень сильная. Горжусь тем, что, поставив цель, идёт к ней, идёт к своей мечте. Сегодня она одержала свою первую маленькую победу🏆 Сказать, что мы гордимся, это не сказать ничего! Моя маленькая пчелка, моя труженица! Спасибо наставникам за то, что услышали и выбрали Микеллу❤ Спасибо огромное нашим родным, всем знакомым, и вам друзья, за поддержку и веру! Работаем дальше 💪🏻 Теперь мы #lo_kidsvoice с @lobodaofficial ❤️ #микеллаабрамова #mikellaabramova #ГолосДети6
«Почему она молчит?», «К чему этот пост с подчеркиванием прекрасной Алсу?», «Теперь большая часть населения страны, после скандала ,,,Голос дети,,, к Алсу потеряли интерес!!!!Деньги сделали ее певицей,а теперь на очереди дочь!!!!», «Для чего такая "победа" не понятно...детей жалко...которые действительно талантливы...», - пишут те, кто не согласен с итогами вокального конкурса (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Поклонники артистки не заставили себя ждать. «А что ей говорить? Сотрясают воздух те, кого жаба душит», «Если бы Мика и не была дочерью Алсу, я бы голосовала за нее», «Алсу и Зара - две отличные артистки. На фото все хорошие персоны. Поздравляю с участием в мероприятии», «Перестаньте травить ребенка», - поддержали любимую певицу фанаты.
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Впервые на моем сольном концерте я выходила на сцену вместе со своими доченьками Сафиной и Микеллой. Нет таких слов, которыми возможно было бы описать все то, что я чувствовала в этот момент! Безмерное счастье, волнение, трепет... Горжусь и очень люблю❤❤❤ Мои дети- мое самое большое и самое важное достижение в жизни🙏🏻 И как сказал один мой очень известный коллега😉: «Ведь наши дети будут лучше, чем мы... Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей..»🙏🏻
Напомним, что Микелла по итогам зрительского голосования стала победителем шестого сезона «Голос. Дети». Она со значительным отрывом ушла вперед от других финалистов шоу – Валеры Кузакова и Ержана Максима. Сразу после этого в обществе разгорелся скандал, который не утихает до сих пор. Зрители обвиняют семью Алсу в подтасовке результатов голосования и требуют пересмотреть итоги конкурса. Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст инициировал проверку подсчета голосов. К работе даже привлекли компанию, которая расследует для ФБР киберпреступления.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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