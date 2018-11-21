«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»

29 апреля в Москве состоялось юбилейное общее собрание комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Мероприятие приурочили к 65-летию вхождения нашей страны в организацию. На собрании присутствовал министра иностранных дел РФ Сергей Лавров и много известных людей. Среди них – певицы Зара и Алсу. Фото в своем Instagram опубликовала Зара.

«Мне выпала честь, как Артисту ЮНЕСКО во имя мира, стать частью этого мероприятия. На собрании были поведены итоги работы Комиссии, также рассказано о встрече Владимира Путина и Одри Азулай, генерального директора Организации, прошедшей в марте месяце. … На фото с легендой российской дипломатии, Министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым и прекрасной Алсу», - подписала снимок певица.