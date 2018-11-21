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«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алсу ситуацию с детским «Голосом» не комментирует

Фото: Instagram
Фотографии с мероприятия опубликовала в социальных сетях певица Зара.

29 апреля в Москве состоялось юбилейное общее собрание комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Мероприятие приурочили к 65-летию вхождения нашей страны в организацию. На собрании присутствовал министра иностранных дел РФ Сергей Лавров и много известных людей. Среди них – певицы Зара и Алсу. Фото в своем Instagram опубликовала Зара.

«Мне выпала честь, как Артисту ЮНЕСКО во имя мира, стать частью этого мероприятия. На собрании были поведены итоги работы Комиссии, также рассказано о встрече Владимира Путина и Одри Азулай, генерального директора Организации, прошедшей в марте месяце. На фото с легендой российской дипломатии, Министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым и прекрасной Алсу», - подписала снимок певица.

Появление 35-летней Алсу стало первым с момента начала скандала вокруг итогов шоу «Голос. дети», в котором победила 10-летняя дочь певицы Микелла Абрамова (29 апреля девочке исполнилось 11 лет, - прим. ред.).

Подписчики Зары сразу же забыли, чему был посвящен пост. Многих волновал вопрос: почему Алсу не реагирует на итоги «Голоса»? И в комментариях началась настоящая битва сторонников и хейтеров артистки, досталось и Заре за дружбу с коллегой.

«Почему она молчит?», «К чему этот пост с подчеркиванием прекрасной Алсу?», «Теперь большая часть населения страны, после скандала ,,,Голос дети,,, к Алсу потеряли интерес!!!!Деньги сделали ее певицей,а теперь на очереди дочь!!!!», «Для чего такая "победа" не понятно...детей жалко...которые действительно талантливы...», - пишут те, кто не согласен с итогами вокального конкурса (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Поклонники артистки не заставили себя ждать. «А что ей говорить? Сотрясают воздух те, кого жаба душит», «Если бы Мика и не была дочерью Алсу, я бы голосовала за нее», «Алсу и Зара - две отличные артистки. На фото все хорошие персоны. Поздравляю с участием в мероприятии», «Перестаньте травить ребенка», - поддержали любимую певицу фанаты.

Напомним, что Микелла по итогам зрительского голосования стала победителем шестого сезона «Голос. Дети». Она со значительным отрывом ушла вперед от других финалистов шоу – Валеры Кузакова и Ержана Максима. Сразу после этого в обществе разгорелся скандал, который не утихает до сих пор. Зрители обвиняют семью Алсу в подтасовке результатов голосования и требуют пересмотреть итоги конкурса. Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст инициировал проверку подсчета голосов. К работе даже привлекли компанию, которая расследует для ФБР киберпреступления.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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