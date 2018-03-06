Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Почему мы даже летом не можем пройти по пресловутой плитке»: Дмитрий Певцов призвал мэра к ответу

Известный актер Дмитрий Певцов раскритиковал действия властей.

Несколько лет назад Москва вступила в фазу активного обновления. В центре расширяются пехеходные зоны, высаживаются деревья в кадках, улучшается инфраструктура. Но далеко не все действия властей устраивают граждан. Сегодня патриот своего города, 54-летний актер Дмитрий Певцов, опубликовал открытое послание мэру города.

Артист подробно заснял работу коммунальных служб и ее последствия: неровные дороги, замурованные сливы.

«МЯСНИЦКАЯ, МАЛАЯ ДМИТРОВКА, ЦЕНТР МОСКВЫ!!! Кто виноват? Что делать? Куда уходят деньги налогоплательщиков? Почему мы тонем после дождя, скользим зимой и, ВООБЩЕ, даже летом не можем пройти по пресловутой плитке, потому что ее ВСЕ ВРЕМЯ ЗАНОВО укладывают? Эгей! "Плиточные короли"! Отзовись кто-нибудь!!!», — возмутился мужчина.

Большинство подписчиков Дмитрия согласны с ним и благодарят за активную жизненную позицию.

За сто дней до Чемпионата Мира по футболу Певцов опубликовал другой видеоролик, в котором раскрыл проблему уничтожения бездомных животных, поддержав при этом благотворительные организации в борьбе за гуманное отношение к братьям меньшим в нашей стране.

Обсуждаемое
Гороскоп