Почему люди становятся зависимыми от соцсетей и как избавиться от данной привычки

Об этом эксперт сообщил «Вечерней Москве». «Чтобы избавиться от интернет-зависимости, надо, чтобы человек понимал, что приоритетом для него является реальная жизнь. А для этого у него должны быть четкие цели, на достижение которых человек будет тратить время в реальном пространстве», — отметил Андрей Зберовский.

Понимание того, как достигнуть своих целей, позволит не тратить время на интернет, отметил он. Дело в том, что человек начнет понимать, что просмотр социальных сетей отдаляет его от больших целей. Также важна правильная расстановка приоритетов. «Чем наблюдать за чужой жизнью, какой бы глянцевой и красивой она ни была, гораздо важнее заниматься своей собственной жизнью. Это главная форма защиты от зависимости», — утверждает Зберовский.