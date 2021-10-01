Почему 9-летней студентке МГУ Алисе Тепляковой грозят исключением, рассказал ее отец

«Нам необходимо взаимодействие в индивидуальном ключе с педагогами. К сожалению, очень многие преподаватели на текущий момент высказали такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет. Вот есть лекции, а дальше нет времени, денег и вообще вы нам тут не нужны», — прокомментировал Евгений.

Вдобавок отец девочки привел в пример слова педагогов, однако отказался называть их фамилии и лишь уточнил, что следующее мнение поддерживается «существенным количеством сотрудников»: «Ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость».

Однако официальная позиция представителей МГУ заключается в том, что ситуация с Алисой решаема и никто ее отчислять не будет, передает «Лента.ру».