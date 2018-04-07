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По стопам Серебрякова: Данила Козловский заявил о хамстве россиян

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Фото из Instagram Данилы Козловского
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Актер и режиссер резко отреагировал на критику собственного фильма.

Менее двух недель осталось до премьеры фильма «Тренер», ставшего дебютной режиссерской работой популярного актера Данилы Козловского. Трейлер ленты появился в Сети несколько месяцев назад и уже вызвал большое количество негатива. В интервью порталу Sports.ru Данила резко высказался в адрес критиков: «Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал. Я показывал ролик в Европе, в «Челси», в Лондоне, в Ирландии, в Штатах. Там все округляют глаза: «Мать твою! Это кто сделал? Наши?» – «Нет, наши, русские». А в России сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: «Ну что у вас за жизнь-то такая, что в вас столько злобы. И главное, какие все смелые»».

Слова новоиспеченного режиссера вмиг вызвали широкий общественный резонанс. Козловского сравнили с Алексеем Серебряковым, некоторое время назад высказавшемся о россиянах в таком же ключе. Например, Юрий Лоза предложил Даниле задуматься о злобе представителей других национальностей: «А злобный или не злобный человек, который в Лас-Вегасе из окошка расстрелял 57 человек? А те ребята, которые взрывы совершают в Европе? Злобные? Ну а что ж он ерунду-то болтает? Почему россияне только злобные? А что, латыши, эстонцы не такие?».

Тем не менее, многие деятели культуры выступили в защиту коллеги. «Он высказался в отношении интернета, этой мировой помойки. Есть огромное количество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей, потому что сами они глубоко бездарные люди», — цитирует актера Михаила Пореченкова РИА «Новости». Режиссер Алексей Учитель также поддержал Козловского: «Я считаю, что он правильно отзывается. Потому что он говорил не о зрителях. Он говорит о тех, как я считаю, довольно беспочвенных заявлениях людей, не понимающих, что такое киноиндустрия. Мне кажется, что о России он не говорил ничего». По мнению режиссера, не понаслышке знающего о критике, по трейлеру невозможно судить о будущей картине.

Фильм «Тренер» повествует о некогда перспективном игроке сборной России по футболу Юрии Столешникове, вынужденном из-за досадной ошибки покинуть команду и закончить карьеру. Столешников, которого на экране воплотил Данила Козловский, отправляется в провинциальный город, чтобы стать тренером местного футбольного клуба.

Фото: instagram

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