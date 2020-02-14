Американская певица Билли Айлиш стала настоящим открытием года — в январе она получила премию пять «Грэмми» («Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом»), а теперь — выпустила заглавную песню для нового фильма о суперагенте Джеймсе Бонде «Не время умирать».Предшественницы 18-летней певицы — Тина Тернер (она записала песню, когда ей было 45 лет), Мадонна (записала песню в 44 года), Адель (записала песню в 24 года).Премьера фильма состоится в Великобритании 3 апреля, в США — 8 апреля, в России — 9 апреля 2020 года. Фото и видео: YouTube, globallookpressПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!