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По маминым стопам: 35-летний принц Гарри прогулялся по минному полю

Принц Гарри прошел по частично разминированному минному полю, чтобы напомнить людям об ужасах войны.

Младший сын ныне покойной принцессы Дианы не раз говорил, что начал заниматься благотворительностью из-за желания пойти по ее стопам. В эту пятницу он буквально прошел по ее следам, прогулявшись по тому же минному полю в Дирико (Ангола), что и она.

Тем самым он поддержал организацию The Halo Trust, которая занимается уничтожением минных полей. Полностью эта работа будет закончена в октябре 2019 года.

Сообщается, что герцог Сассекский также поучаствовал в контролируемом взрыве одной из мин.

Фото и видео: instagram

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