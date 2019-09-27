По маминым стопам: 35-летний принц Гарри прогулялся по минному полю

Младший сын ныне покойной принцессы Дианы не раз говорил, что начал заниматься благотворительностью из-за желания пойти по ее стопам. В эту пятницу он буквально прошел по ее следам, прогулявшись по тому же минному полю в Дирико (Ангола), что и она.

Тем самым он поддержал организацию The Halo Trust, которая занимается уничтожением минных полей. Полностью эта работа будет закончена в октябре 2019 года.

Сообщается, что герцог Сассекский также поучаствовал в контролируемом взрыве одной из мин.