По каким трем внешним признакам вычислить мужчину-лжеца

Честное общение важно в экономической, политической сферах и в деловых организациях. Однако некоторые люди склонны к обману, чтобы улучшить показатели своего дела. Потому ученые решили определить биологические факторы, которые определяют склонность мужчин к обману. «Стратегическое общение часто влечет за собой выбор между правдивостью и корыстной ложью, мужские черты, вероятно, связаны с этим выбором», — сообщается в Frontiers.

Исследователи уточнили, что различают понятия «ложь» и «обман»: первое относится к содержанию сообщений, а второе — к заблуждению других лиц с целью получения преимущества.

В ходе эксперимента, в котором участвовали 168 человек, выяснилось, что уличить обманщиков можно по следующим признакам: такие люди обладают более длинными указательными пальцами по отношению к безымянным и более широкими лицами с большими скулами. «Экспериментальная литература показала, что люди с более мужественными чертами лица менее заслуживают доверия и более склонны обманывать в нестратегических ситуациях. Обнаружено, что руководители с более мужественными чертами лица чаще подвергаются внешним проверкам и обвиняются в финансовых правонарушениях», — говорится в статье.