«Плечо в хлам»: 50-летний певец Данко восстанавливается после ДТП в Крыму

«Меня прооперировали. Прогнозы пока не дают. Меня колбасило во время операции, чувствую себя ужасно», - приводит издание слова Данко.

Несколько лет назад Данко уже попадал в ДТП: в машину артиста врезался пьяный водитель, который уснул за рулем. Тогда никто не пострадал.