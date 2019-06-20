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«Плечо в хлам»: 50-летний певец Данко восстанавливается после ДТП в Крыму

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Данко

Фото: Instagram
Артисту сделали операцию на суставе.

Певец Данко восстанавливается после ДТП, в которое попал во время отдыха в Крыму. Артист ехал на мотоцикле и на большой скорости влетел вылетел с него, повредив плечо. Операцию Александру Медведеву провели в Санкт-Петербурге и сейчас он там же проходит реабилитацию, сообщает «СтарХит».

Певец рассказал, что спускался с горы во время дождя по мокрой дороге, не справился с управлением. Когда Данко вылетел с байка, ему помогли находящиеся рядом люди.

Данко на мотоцикле

«Меня прооперировали. Прогнозы пока не дают. Меня колбасило во время операции, чувствую себя ужасно», - приводит издание слова Данко.

Несколько лет назад Данко уже попадал в ДТП: в машину артиста врезался пьяный водитель, который уснул за рулем. Тогда никто не пострадал.

Данко с новой возлюбленной на отдыхе

Данко занимал первые строчки хит-парадов около 20 лет назад. Сейчас его имя связано в основном со скандалами. Несколько лет артист собирал деньги на лечение младшей дочери Агаты, которая родилась с тяжелыми патологиями. А некоторое время назад Данко ушел из семьи и, по словам матери его дочерей, перестал помогать финансово.

Сейчас Александр встречается с диджеем Марией Силуяновой.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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