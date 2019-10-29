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«Питаюсь электроэнергией. Дорого»: Настя Задорожная задолжала за услуги ЖКХ 300 тысяч рублей

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Настя Задорожная получила немалый чек за электричество

Фото: Instagram

Теперь артистке придется расстаться с немалой суммой.

Певица и актриса Настя Задорожная оказалась в числе неплательщиков за услуги ЖКХ. Долг за пользование электричеством в доме артистки составил 300 тысяч рублей.

О том, что ей придется расстаться с кругленькой суммой Настя сама рассказала подписчикам. Обнаружив платежку от УК, актриса была удивлена. «Настя вернулась домой. Устала. Новая диета — питаюсь электроэнергией. Побочные эффекты — дорого», — рассказала она в социальной сети.

Фото: Instagram

Задорожная не единственная из знаменитостей, у кого возникают подобные инциденты, рассказывает «СтарХит». Недавно светская львица Мирослава Дума судилась с управляющей компанией из-за долга в 386 тысяч рублей, но суд проиграла. Анна Седокова также рассказывала, что у нее был долг в 70 тысяч рублей.

Фото и видео: Instagram

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