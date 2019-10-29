«Питаюсь электроэнергией. Дорого»: Настя Задорожная задолжала за услуги ЖКХ 300 тысяч рублей

Задорожная не единственная из знаменитостей, у кого возникают подобные инциденты, рассказывает «СтарХит». Недавно светская львица Мирослава Дума судилась с управляющей компанией из-за долга в 386 тысяч рублей, но суд проиграла. Анна Седокова также рассказывала, что у нее был долг в 70 тысяч рублей.