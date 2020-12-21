Писательница очистила Эверест от 8,5 тонны мусора

Три года назад женщина задумалась, как можно освободить горный пик от накопившегося мусора и запустила проект «Чистый Эверест». 39-летняя активистка трижды поднималась на «Вершину мира» и видела, в какую свалку превратили туристы гору за десятилетия.

С ранних лет Марион интересовалась экологией, а когда стала старше — путешествовала по Индии и Тибету. Последние 17 лет она живет с видом на Гималаи. В рамках проекта «Чистый Эверест» Шайньо-Дюпюи убедила местные власти пожертвовать 50 яков, чтобы помочь спустить мусор со склона горы. Стремления Марион и ее команды оценили на международном уровне: они получили Terre de Femmes 2019 года, присуждаемую французской организацией Fondation Yves Rocher.