Писательница очистила Эверест от 8,5 тонны мусора
Фото: Instagram/@marion.chaygneaud.dupuy
Три года назад женщина задумалась, как можно освободить горный пик от накопившегося мусора и запустила проект «Чистый Эверест». 39-летняя активистка трижды поднималась на «Вершину мира» и видела, в какую свалку превратили туристы гору за десятилетия.
С ранних лет Марион интересовалась экологией, а когда стала старше — путешествовала по Индии и Тибету. Последние 17 лет она живет с видом на Гималаи. В рамках проекта «Чистый Эверест» Шайньо-Дюпюи убедила местные власти пожертвовать 50 яков, чтобы помочь спустить мусор со склона горы. Стремления Марион и ее команды оценили на международном уровне: они получили Terre de Femmes 2019 года, присуждаемую французской организацией Fondation Yves Rocher.
Миссия Марион заключается не только в сохранении окружающей среды, но и в изменении качества жизни населения. Два миллиарда человек, живущих в долинах Китая и Индии, используют питьевую воду, пострадавшую от загрязнения Гималаев.
Марион надеется в следующий раз нацелиться на весь горный хребет Гималаев и очистить как можно больше. «Восхождение на Эверест должно стать одним из самых искренних и чистых моментов взаимодействия человека с природой, — говорит она. — Когда в 2013 году я достигла вершины, поняла, что Эверест сильно пострадал от 30-летних экспедиций. По моим оценкам, только на вершинах было выброшено около 10 тонн мусора! Я была совершенно потрясена».
Фото и видео: YouTube/Fondation Yves Rocher, Instagram/@marion.chaygneaud.dupuy, pixabay.com
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