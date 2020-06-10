Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер на 79-м году жизни

Анатолий Трушкин родился в 1941 году, получил два высших образования — закончил Московский авиационно-технический институт и Литературный институт. С 1981 года Анатолий Алексеевич занимался исключительно литературой — его сатирические зарисовки зачитывали Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров и другие юмористы. Кроме того, Трушкин нередко сам читал свои произведения.

Отметим, на сегодняшний день в России зафиксировано 493 657 случаев заболевания COVID-19, из них 8404 выявлено за последние сутки. 252 783 человека выздоровели, а 6 358 скончались.

Редакция Passion.ru приносит свои соболезнования родным и близким Анатолия Трушкина.