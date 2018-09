Певица Настя Кудри лишилась двух пальцев в результате серьезного ДТП

Анастасия тяжело переживала восстановление, однако, по словам менеджера, ей не понадобилась помощь психолога: «Настя не впала в депрессию. Она приняла ситуацию такой, какая она есть. Она не стесняется того, что у нее отсутствуют два пальца и не прячет руку от окружающих. Сейчас все нормально. Она приступила к репетициям, так что все идет по графику». На днях должна состояться презентация новой песни Насти Кудри True, обложкой для которой и стала фотография пострадавшей конечности. ««И мне хватит, без двух их десяти Посчитать на пальцах всех, кто близки». Мы все... по-разному преодолеваем трудности... Все по-разному переживаем.. Я понимаю, что моё происшествие не лишило меня дееспособности... Конечно, Рахманинова на пианино теперь не сыграть, зато для моих песен пальцев вполне хватает… Я восхищаюсь всеми, кто не сдался и не утратил веру в себя!. Я понимаю, что это за боль. И я говорю не только про физическую составляющую. Лично для меня самое страшное было видеть слезы моей семьи. Я не буду делать вид, как многие мотиваторы, что можно изменить к лучшему абсолютно всё. Ничего не даётся просто. Нам всем приходится бороться за то, что мы считаем СВОИМ и КЕМ мы хотим быть, а теперь, ещё и за то, что бы НАС такими признал мир. Давайте не притворяться, что нам не нужны признание или любовь, хотя бы одного, самого близкого человека. Это же и есть то ради чего мы должны жить полной... насколько это возможно.. жизнью... И, как говорил Freddy Mercury - Show MUST go on! Ведь черт возьми мы боимся... да! боимся быть не, простите, ущербными, а нелюбимыми!!! Ну.. по крайней мере, любовь - это то, что движет мной... Мне стало еще больше наплевать на мнения людей, которые стремятся к баблу и прочей мишуре ... Можно подумать, что в моём положении легко говорить о подобных вещах,.... Но, в момент между жизнью и смертью… мы все равны... Я благодарна за всё что в моей жизни есть и будет... Я - За ТЯUE!», — подписала Настя публикацию в Instagram.