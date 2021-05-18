Певица Манижа вышла в финал «Евровидения»

Сегодня, 18 мая, в Роттердаме прошел полуфинал песенного конкурса «Евровидение». Певица Манижа, которая выступала от России, достойно показала себя на конкурсе и прошла в финал конкурса, который состоится 22 мая.

Номер певицы был эффектным: она появилась на сцене с платком на голове и в огромном пышном цветастом платье, которое сшили специально для Евровидения из лоскутков ткани, присланных поклонниками из разных регионов России. А затем Манижа сбросила наряд и танцевала в красном брючном костюме.

Выступление Манижи понравилось поклонникам, она получила много комплиментов в социальных сетях — даже те, кто не одобрял певицу, отметили, что она выглядела на сцене хорошо, и действительно очень старалась. Кроме того, ее песню оценили даже конкуренты. Участница конкурса от Австралии Джессика Алисса Серро заявила, что ей очень понравилась Russian Woman, и она даже перевела ее на свой язык в переводчике.