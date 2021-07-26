Певица МакSим вышла из комы и может общаться с окружающими
В состоянии Марины Абросимовой отмечаются значительные улучшения. Как сообщает телеграм-канал Mash, певица пришла в себя и может контактировать с окружающими. Пока только при помощи жестов, поскольку она до сих пор подключена к аппарату ВИВЛ.
Хотя она может сделать вдох самостоятельно, она еще очень слаба, и ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Однако медики не теряют надежды, что певица сможет самостоятельно дышать.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maksimartist
На данный момент врачи cняли нагрузку седативных препаратов и вывели ее из медикаментозного сна.
Также представитель певицы Маргарита Соколова прокомментировала ее состояние в беседе с «РИА Новости»:
«Стало лучше, стало быть, она идет на улучшение. А быстрого скачка быть не может. Состояние с улучшениями сейчас. Называть его крайне тяжелым уже, наверное, не стоит. <…> Есть улучшения, значит, это уже не крайне», — сказала Соколова. Сама менеджер также борется с последствиями заболевания, которым она заразилась одновременно со своей подопечной.
Фото: Global Look Press, Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!