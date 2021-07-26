Певица МакSим вышла из комы и может общаться с окружающими

В состоянии Марины Абросимовой отмечаются значительные улучшения. Как сообщает телеграм-канал Mash, певица пришла в себя и может контактировать с окружающими. Пока только при помощи жестов, поскольку она до сих пор подключена к аппарату ВИВЛ.

Хотя она может сделать вдох самостоятельно, она еще очень слаба, и ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Однако медики не теряют надежды, что певица сможет самостоятельно дышать.