Певица МакSим назвала причину внезапного ухода со сцены после двенадцати лет творческой деятельности

Популярная певица МакSим подготовила для своих поклонников две новости — хорошую и плохую. Хорошая: в ближайшее время выйдет новый клип певицы на песню «Здесь и сейчас». Плохая — звезда покидает сцену и уходит в бессрочный отпуск после двенадцати лет творческой деятельности. Такое решение артистка приняла из-за резко ухудшившегося здоровья.

Деталей представители звезды пока не раскрывают, отмечают лишь не слишком серьезный характер недуга. Из-за плохого самочувствия она уже отменила запланированные концерты, отказалась от участия в фестивале болельщиков FIFA на Воробьевых горах и даже пропустила свой собственный день рождения.