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Певица Ханна родила дочь и показала первое нежное фото

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ханна и Пашу с дочкой

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27-летняя певица Ханна и ее 34-летний супруг Пашу впервые стали родителями.

Популярная R'n'B-певица Ханна поделилась с поклонниками радостной новостью — 3 сентября в одной из клиник Майами появилась на свет ее маленькая дочь. Имя крохи и другие подробности счастливые родители пока не раскрывают.

«А♥️ 3.09.2018 », — так подписали одинаковый нежный снимок с дочкой (сделанный в родильной палате) Ханна и ее супруг, продюсер центра Black Star Пашу.

Любопытно, что Ханна впервые рассекретила свою беременность 3 апреля на одном из светских мероприятий. Певица и продюсер женаты уже три года, а до свадьбы влюбленные встречались 5 лет.

Фото: Instagram

Видео: Youtube.com / Hanna

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