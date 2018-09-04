Певица Ханна родила дочь и показала первое нежное фото

Популярная R'n'B-певица Ханна поделилась с поклонниками радостной новостью — 3 сентября в одной из клиник Майами появилась на свет ее маленькая дочь. Имя крохи и другие подробности счастливые родители пока не раскрывают.

«А♥️ 3.09.2018 », — так подписали одинаковый нежный снимок с дочкой (сделанный в родильной палате) Ханна и ее супруг, продюсер центра Black Star Пашу.