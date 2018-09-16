logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Певица Елена Максимова вышла замуж на Лазурном берегу

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 12

Фото из Instagram Елены Максимовой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Участница шоу «Голос» сыграла свадьбу со своим давним возлюбленным.

Подопечная Леонида Агутина во втором сезоне шоу «Голос» Елена Максимова вышла замуж. 38-летняя певица сочеталась браком со своим давним возлюбленным — 42-летним председателем совета директоров «Мегафона» Евгением Быстрых. Стоит отметить, что пара официально зарегистрировала отношения еще весной, а вчера состоялось пышное торжество в честь бракосочетания.

Праздник прошел в художественном музее Villa Ephrussi de Rothschild на мысе Кап Ферра в Ницце. Известно, что музей был полностью арендован для проведения свадебного мероприятия. Гостей мероприятия развлекали звезды «Голоса» и итальянский певец Пупо. Для самого важного дня в своей жизни Елена выбрала классическое белоснежное платье с длинными рукавами и открытой спиной. Кроме того, в разгар торжества певица сменила пышный наряд на обтягивающее кружевное платье в пол.

По информации источников, регистрация брака прошла в парижском пятизвездочном отеле, а в медовый месяц супруги улетели на Багамские острова. Певица признавалась, что ей нравится быть женой: «Меня это прекрасное состояние очень поменяло. Это как плыть по волнам, лежа на спине, глядя на голубое небо, водичка приятной температуры, а вокруг прекрасный пейзаж. Солнышко светит, но не слепит глаза, а мягкие волны не переворачивают и не обдают брызгами, а лишь подгоняют по течению, но и не уносят от берега. Чувство безмятежности. Чувство нежности. Тихой радости. Хочется обнять и поцеловать, но при этом всегда есть легкое, но приятное беспокойство, все ли у него хорошо, не тревожится ли он, разделяет ли это чувство бесконечного, огромного, тихого счастья. Но шторм неизбежен, семья — не рекламный ролик шведской мебели».

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Наталья Краско откровенно о скором разводе: «У меня больше нет сил»
Беременная пятым ребенком Мария Порошина развелась с Ильей Древновым после семнадцати лет брака
Красавец-жених и скромница-невеста: Лариса Гузеева поделилась фотографиями со свадьбы сына
«Давайте вместе удивляться»: Оксана Федорова показала редкое фото обоих детей
Тест: какая эпоха подходит вам идеально?
Это официально: Елизавета Боярская и Максим Матвеев станут родителями во второй раз