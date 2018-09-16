Певица Елена Максимова вышла замуж на Лазурном берегу

Подопечная Леонида Агутина во втором сезоне шоу «Голос» Елена Максимова вышла замуж. 38-летняя певица сочеталась браком со своим давним возлюбленным — 42-летним председателем совета директоров «Мегафона» Евгением Быстрых. Стоит отметить, что пара официально зарегистрировала отношения еще весной, а вчера состоялось пышное торжество в честь бракосочетания.
Праздник прошел в художественном музее Villa Ephrussi de Rothschild на мысе Кап Ферра в Ницце. Известно, что музей был полностью арендован для проведения свадебного мероприятия. Гостей мероприятия развлекали звезды «Голоса» и итальянский певец Пупо. Для самого важного дня в своей жизни Елена выбрала классическое белоснежное платье с длинными рукавами и открытой спиной. Кроме того, в разгар торжества певица сменила пышный наряд на обтягивающее кружевное платье в пол.
По информации источников, регистрация брака прошла в парижском пятизвездочном отеле, а в медовый месяц супруги улетели на Багамские острова. Певица признавалась, что ей нравится быть женой: «Меня это прекрасное состояние очень поменяло. Это как плыть по волнам, лежа на спине, глядя на голубое небо, водичка приятной температуры, а вокруг прекрасный пейзаж. Солнышко светит, но не слепит глаза, а мягкие волны не переворачивают и не обдают брызгами, а лишь подгоняют по течению, но и не уносят от берега. Чувство безмятежности. Чувство нежности. Тихой радости. Хочется обнять и поцеловать, но при этом всегда есть легкое, но приятное беспокойство, все ли у него хорошо, не тревожится ли он, разделяет ли это чувство бесконечного, огромного, тихого счастья. Но шторм неизбежен, семья — не рекламный ролик шведской мебели».
Фото и видео: instagram