Певица Елена Максимова вышла замуж на Лазурном берегу

Подопечная Леонида Агутина во втором сезоне шоу «Голос» Елена Максимова вышла замуж. 38-летняя певица сочеталась браком со своим давним возлюбленным — 42-летним председателем совета директоров «Мегафона» Евгением Быстрых. Стоит отметить, что пара официально зарегистрировала отношения еще весной, а вчера состоялось пышное торжество в честь бракосочетания.

Праздник прошел в художественном музее Villa Ephrussi de Rothschild на мысе Кап Ферра в Ницце. Известно, что музей был полностью арендован для проведения свадебного мероприятия. Гостей мероприятия развлекали звезды «Голоса» и итальянский певец Пупо. Для самого важного дня в своей жизни Елена выбрала классическое белоснежное платье с длинными рукавами и открытой спиной. Кроме того, в разгар торжества певица сменила пышный наряд на обтягивающее кружевное платье в пол.