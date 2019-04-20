Певица Адель разводится с бизнесменом Саймоном Конекки

30-летняя британская певица Адель и 45-летний бизнесмен Саймон Конекки разводятся. Об этом сообщили представители артистки. «Адель и ее партнер расстались, но продолжат растить сына вместе. Они просят уважать их право на частную жизнь и воздержатся от дальнейших комментариев», — цитирует источник Associated Press.
Фото: Adrian Sanchez-Gonzalez/Globallookpress
Напомним, роман Адель и Саймона начался в 2011 году, а годом позднее артистка впервые стала мамой — у пары родился сын Анджело. Два года назад Адель сообщила, что вышла замуж за своего возлюбленного.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Adrian Sanchez-Gonzalez, Alec Michael, Armando Arorizo, Nance Kaszerman, David Oller/Europa Press/Globallookpress, East News
Видео: YouTube / Adele