Певица Адель разводится с бизнесменом Саймоном Конекки

30-летняя британская певица Адель и 45-летний бизнесмен Саймон Конекки разводятся. Об этом сообщили представители артистки. «Адель и ее партнер расстались, но продолжат растить сына вместе. Они просят уважать их право на частную жизнь и воздержатся от дальнейших комментариев», — цитирует источник Associated Press.