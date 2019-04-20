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Певица Адель разводится с бизнесменом Саймоном Конекки

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Адель

Фото: Adrian Sanchez-Gonzalez/Globallookpress
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СМИ сообщили о том, что пара подала документы на развод.

30-летняя британская певица Адель и 45-летний бизнесмен Саймон Конекки разводятся. Об этом сообщили представители артистки. «Адель и ее партнер расстались, но продолжат растить сына вместе. Они просят уважать их право на частную жизнь и воздержатся от дальнейших комментариев», — цитирует источник Associated Press.

Адель

Фото: Adrian Sanchez-Gonzalez/Globallookpress

Напомним, роман Адель и Саймона начался в 2011 году, а годом позднее артистка впервые стала мамой — у пары родился сын Анджело. Два года назад Адель сообщила, что вышла замуж за своего возлюбленного.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Adrian Sanchez-Gonzalez, Alec Michael, Armando Arorizo, Nance Kaszerman, David Oller/Europa Press/Globallookpress, East News

Видео: YouTube / Adele

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