Певец Евгений Осин скончался на 55-м году жизни

В последние годы у Евгения резко обострились проблемы, связанные с алкогольной зависимостью. Телеведущая Дана Борисова и певица Наталья Штурм пытались помочь некогда кумиру миллионов представительниц прекрасного пола, однако Евгений отказался завершать курс реабилитации и покинул клинику.