Певец Евгений Осин скончался на 55-м году жизни

Ряд СМИ сообщил о смерти популярного в 1990-е годы певца Евгения Осина. Как отмечает «Говорит Москва», 54-летний музыкант найден мертвым в своей квартире. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.
В последние годы у Евгения резко обострились проблемы, связанные с алкогольной зависимостью. Телеведущая Дана Борисова и певица Наталья Штурм пытались помочь некогда кумиру миллионов представительниц прекрасного пола, однако Евгений отказался завершать курс реабилитации и покинул клинику.