«Первым об этом догадался муж»: 35-летняя ведущая Первого канала Анастасия Трегубова беременна в четвертый раз

Младшая дочь телеведущей Анастасии Трегубовой и ее супруга, бизнесмена по имени Александр, появилась на свет всего 11 месяцев назад, но мама уже готовится подарить малышке Нике еще одного брата или сестру — она снова беременна. Эту радостную новость Анастасия сообщила сама порталу 7days.ru.
«Первым об этой беременности догадался муж, — рассказала Трегубова изданию. — Он предложил: «А давай сделаем тест», — и оказался прав!».
Напомним, в семье Анастасии, кроме маленькой Ники, еще подрастают 12-летняя дочь Лиза и 8-летний сын Миша. К слову, ведущей обычно удается очень быстро восстанавливаться после родов. Так, всего полтора месяца понадобилось ей, чтобы сбросить 10 из 13 килограммов, набранных за время третьей беременности. Дело в том, что Анастасия старается правильно питаться и вести активный образ жизни как в период «интересного положения», так и после него.
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