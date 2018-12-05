«Первым об этом догадался муж»: 35-летняя ведущая Первого канала Анастасия Трегубова беременна в четвертый раз

Младшая дочь телеведущей Анастасии Трегубовой и ее супруга, бизнесмена по имени Александр, появилась на свет всего 11 месяцев назад, но мама уже готовится подарить малышке Нике еще одного брата или сестру — она снова беременна. Эту радостную новость Анастасия сообщила сама порталу 7days.ru.

«Первым об этой беременности догадался муж, — рассказала Трегубова изданию. — Он предложил: «А давай сделаем тест», — и оказался прав!».