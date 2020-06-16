Первую леди Украины Елену Зеленскую госпитализировали с осложнениями из-за коронавируса

В официальном сообщении уточнили, что Елена Зеленская не нуждается в дотации кислорода, ее состояние оценивают как стабильное, несмотря на полисегментарную пневмонию средней степени тяжести.

О своем диагнозе Елена Зеленская сообщила четыре дня назад. Она попросила граждан продолжать соблюдать все меры безопасности из-за пандемии COVID-19 и не делать себе поблажек на фоне послабления карантина.

«Угроза не минула, она близко. Ближе, чем нам кажется», — отметила Зеленская в микроблоге.

Первую леди Украины сразу после уточнения диагноза изолировали, тесты членов ее семьи показали отрицательные результаты.