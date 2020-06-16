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Первую леди Украины Елену Зеленскую госпитализировали с осложнениями из-за коронавируса

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Владимир и Елена Зеленские

Фото: Instagram Владимира Зеленского

О своем положительном тесте на COVID-19 супруга Владимира Зеленского рассказала четыре дня назад.

16 июня 42-летняя первая леди Украины Елена Зеленская попала в больницу с осложнениями из-за коронавируса. У нее развилась двусторонняя пневмония, сообщает сайт Ukraina.ru со ссылкой на официальный telegram-канал офиса президента Зеленского.

В официальном сообщении уточнили, что Елена Зеленская не нуждается в дотации кислорода, ее состояние оценивают как стабильное, несмотря на полисегментарную пневмонию средней степени тяжести.

О своем диагнозе Елена Зеленская сообщила четыре дня назад. Она попросила граждан продолжать соблюдать все меры безопасности из-за пандемии COVID-19 и не делать себе поблажек на фоне послабления карантина.

«Угроза не минула, она близко. Ближе, чем нам кажется», — отметила Зеленская в микроблоге.

Первую леди Украины сразу после уточнения диагноза изолировали, тесты членов ее семьи показали отрицательные результаты.

Фото и видео: Instagram Владимира Зеленского, Елены Зеленской, Picture Alliance

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