Первая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом и обратилась к гражданам страны
В пятницу 12 июня СМИ со ссылкой на пресс-службу президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что первая леди страны Елена Зеленская заразилась коронавирусом. В социальных сетях супруга президента подтвердила эту новость и обратилась к гражданам.
«Ослабление карантина не означает, что COVID-19 исчез. Опасность никуда не делась, она близко. Ближе, чем нам может казаться, — предупредила она. — Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем соблюдать все правила — маски, перчатки, минимум контактов... Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергнуть их опасности».
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❗️❗️❗️Послаблення карантину не означає, що COVID-19 зник. Небезпека не минула, вона близько. Ближче, ніж нам може здаватися. ⠀ Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил – маски, рукавички, мінімум контактів... ⠀ Одразу скажу, що почуваюся добре, але перебуваю на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї, щоб не наражати їх на небезпеку. ⠀ Володимир і діти теж пройшли тестування, їхні результати негативні. ⠀ ❓😷❓Чому я написала цей пост? Хочу, щоб усі пам'ятали: зарано втрачати пильність! Повертаючись до активного соціального життя, пам’ятаймо, що від кожного з нас залежить не тільки особисте здоров’я, а й здоров’я інших: близьких, друзів, колег і навіть незнайомої людини, яка разом з нами їде у ліфті чи стоїть у черзі на касі в супермаркеті... ⠀ Багато хто каже: «Навіщо мені носити маску? Я не боюся заразитися!»🤦♀ ⠀ ⛔Маска для того, щоб не заразити інших! Ти можеш не знати про те, що інфікувався, не відчувати жодних симптомів і… бути НЕБЕЗПЕЧНИМ для тих, хто поруч. ⠀ Маска у громадському місці – це не тільки правило, а ще й знак поваги до інших людей! ⠀ Бережіть і поважайте себе та інших! Будьмо здорові!😷🍀
Первая леди Украины переносит болезнь легко: симптомов COVID-19 у нее нет.
Редакция Passion.ru желает Елене скорейшего выздоровления, а ее коллегам и близким — крепкого иммунитета.
Фото и видео: Instagram, Globallookpress
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