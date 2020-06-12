Первая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом и обратилась к гражданам страны

В пятницу 12 июня СМИ со ссылкой на пресс-службу президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что первая леди страны Елена Зеленская заразилась коронавирусом. В социальных сетях супруга президента подтвердила эту новость и обратилась к гражданам.

«Ослабление карантина не означает, что COVID-19 исчез. Опасность никуда не делась, она близко. Ближе, чем нам может казаться, — предупредила она. — Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем соблюдать все правила — маски, перчатки, минимум контактов... Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергнуть их опасности».