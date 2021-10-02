Пермского стрелка снова прооперировали — медики достали последнюю из трех пуль

Пермские врачи достали последние из трех пуль из тела Тимура Бекмансурова, расстрелявшего сотрудников, учащихся и посетителей пермского университета 20 сентября этого года. Самого стрека обезвредил прибывший на место происшествия сотрудник ДПС Константин Калинин. Две пули угодили в ногу, одна попала в грудь. На данный момент все их извлекли.

Как сообщает телеграм-канал Mash, врачи оценивают состояние 18-летнего Бекмансурова как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой. Он остается в реанимации. При этом палату, ы которой он находится, охраняют сотрудники Росгвардии, и даже врачей и медсестер к нему пропускают только по предварительному согласованию.

В то же время Life.ru сообщает, что операция была связана не с извлечением пули, а с откачиванием скопившейся в легких жидкости.

Напомним, что в результате произошедшего погибли шесть человек, более 40 пострадали. Сейчас в столичных больницах остаются семеро раненных, в пермских учреждениях — двое, один из которых сам Тимур Бекмансуров.