Пермский стрелок пришел в сознание: в каком он сейчас состоянии

Согласно данным Telegram-канала «112», мысли Бекмансурова спутаны, он не понимает, где находится, не помнит, что случилось, и периодически теряет сознание.

Что приводит к трагедиям, подобным стрельбе в Пермском университете, предположил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его мнению, причины кроются в деструктивном влиянии Интернета. «Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. <...> Деструктивная информация, получаемая подростками в Сети, ведет к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, к тому же они видят, что нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях. В этом и есть большая опасность», — сообщил Бастрыкин в беседе с агентством ТАСС.