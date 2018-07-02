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Пережившая предательство молодого жениха 50-летняя Кайли Миноуг снова помолвлена?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Кайли Миноуг

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Отношения 50-летней Кайли Миноуг и 44-летнего Пола Соломонса развиваются с огромной соростью.

Слухи о новом романе пережившей предательство молодого жениха Кайли Миноуг ходили несколько месяцев. На днях певица подтвердила свои отношения с креативным директором британского GQ Полом Соломонсом, разместив совместное фото с ним.

I ❤️ NY

Публикация от Kylie Minogue (@kylieminogue)

Сегодня иностранные СМИ обсуждают развитие романа: на пальце женщины было замечено кольцо, подозрительно напоминающее помолвочное.

Пока ни Кайли, ни Пол не прокомментировали эту новость. Соломонс, которому предположительно 43-44 года, вообще крайне редко пишет о своей жизни в Сети.

Отношения с предыдущим женихом, актером Джошуа Сассом, которые длились целых три года, потерпели крах в феврале прошлого года. Поговаривали, что Кайли Миноуг бросила его из-за измен. В одном из интервью расстроенная женщина сообщила, что вряд ли создана для семьи и детей.

С Полом Кайли начала встречаться через год после личной трагедии, в феврале этого года, но долгое время она скрывала свой новый роман.

Фото: globallookpress, instagram

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