Пережившая предательство молодого жениха 50-летняя Кайли Миноуг снова помолвлена?

Отношения с предыдущим женихом, актером Джошуа Сассом, которые длились целых три года, потерпели крах в феврале прошлого года. Поговаривали, что Кайли Миноуг бросила его из-за измен. В одном из интервью расстроенная женщина сообщила, что вряд ли создана для семьи и детей.

С Полом Кайли начала встречаться через год после личной трагедии, в феврале этого года, но долгое время она скрывала свой новый роман.