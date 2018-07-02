Пережившая предательство молодого жениха 50-летняя Кайли Миноуг снова помолвлена?

Слухи о новом романе пережившей предательство молодого жениха Кайли Миноуг ходили несколько месяцев. На днях певица подтвердила свои отношения с креативным директором британского GQ Полом Соломонсом, разместив совместное фото с ним.
Сегодня иностранные СМИ обсуждают развитие романа: на пальце женщины было замечено кольцо, подозрительно напоминающее помолвочное.
Пока ни Кайли, ни Пол не прокомментировали эту новость. Соломонс, которому предположительно 43-44 года, вообще крайне редко пишет о своей жизни в Сети.
Paul Solomons (GQ's creative director) posted the first pic on his Instagram account. pic.twitter.com/Hv5xInMuST— Lana Del Rey Latest (@DelReyLatest) 5 сентября 2016 г.
Отношения с предыдущим женихом, актером Джошуа Сассом, которые длились целых три года, потерпели крах в феврале прошлого года. Поговаривали, что Кайли Миноуг бросила его из-за измен. В одном из интервью расстроенная женщина сообщила, что вряд ли создана для семьи и детей.
С Полом Кайли начала встречаться через год после личной трагедии, в феврале этого года, но долгое время она скрывала свой новый роман.
Фото: globallookpress, instagram