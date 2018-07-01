Пережившая домашнее насилие 43-летняя экс-участница Spice Girls беременна в четвертый раз

Историю три года терпевшей побои мужа экс-участницы Spice Girls обсуждал весь мир. В прошлом году Мел Би (Мелани Браун) наконец ушла от Стивена Белафонте, а в этом — узнала, что ждет ребенка от нового бойфренда. Малыш станет четвертым для певицы.

Возлюбленный Мел Би — Гари Мадатян, именно он поделился с подписчиками своего блога этой новостью. «Мы ждем первого совместного ребенка», — сообщил он.

Гари Мадатян — бизнесмен, вместе с артисткой он занимается благотворительностью. В день рждения возлюбленной он посвятил ей нежные слова: «С днем рождения, мая ЛЮБОВЬ. Я могу написать книгу о том, что я хочу тебе пожелать или о том, как ты значима для меня. Это очень сложно — найти настоящий людей в этой жизни!!! Я люблю тебя такой, какая ты есть».