logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Пережившая домашнее насилие 43-летняя экс-участница Spice Girls беременна в четвертый раз

43-летняя певица Мел Би ждет ребенка от нового бойфренда.

Историю три года терпевшей побои мужа экс-участницы Spice Girls обсуждал весь мир. В прошлом году Мел Би (Мелани Браун) наконец ушла от Стивена Белафонте, а в этом — узнала, что ждет ребенка от нового бойфренда. Малыш станет четвертым для певицы.

Возлюбленный Мел Би — Гари Мадатян, именно он поделился с подписчиками своего блога этой новостью. «Мы ждем первого совместного ребенка», — сообщил он.

Гари Мадатян — бизнесмен, вместе с артисткой он занимается благотворительностью. В день рждения возлюбленной он посвятил ей нежные слова: «С днем рождения, мая ЛЮБОВЬ. Я могу написать книгу о том, что я хочу тебе пожелать или о том, как ты значима для меня. Это очень сложно — найти настоящий людей в этой жизни!!! Я люблю тебя такой, какая ты есть».

С бывшим мужем, который не только поднимал на нее руку, но и вынуждал делать непристойные вещи, артистка подписала договор, согласно которому в течение трех лет будет выплачивать ему «алименты». Воспитывать общую дочь Мэдисон родители будут вместе.

Фото: globallookpress

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Алла Пугачева не надела белье на прогулку с мужем и возмутила поклонников
«Наташа, прости»: Андрей Малахов похвастался своей шикарной квартирой
«Вот такую Пугачеву я люблю»: Максим Галкин показал честное фото жены
«За деньги возможно все»: экс-участница «Дома-2» заявила, что Михаил Галустян изменил жене с ней
Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг заявила, что у нее нет и не было магических способностей
Экс-участница «Дома-2» Полина Лобанова скончалась на 21-м году жизни