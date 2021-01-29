Пенсионерка решила завещать квартиру любимому коту
Девушка обратилась к юристам с просьбой проконсультировать, может ли родственница оставить недвижимость любимому питомцу по закону. Внучка сейчас живет в квартире бабушки. Пенсионерка объявила ей, что оставит квартиру коту, который имеет родословную и паспорт. Пожилая женщина считает, что только так внучка точно будет заботиться о пушистом друге.
«Можно ли по закону завещать недвижимость животному? Если да, то можно ли меня назначить опекуном, чтобы я ухаживала за ним и жила в бабушкиной квартире при этом?», — поинтересовалась девушка.
При этом она добавила, что не знает, шутит ли родственница или говорит серьезно. Как пишет «Вечерний Мурманск», нотариус объяснил читательнице, что бабушка вправе завещать имущество любому физическому, юридическому лицу или публичному образованию. Согласно статье 137 Гражданского кодекса России, животные относятся к имуществу.
«Следовательно, завещать имущество имуществу, в данной ситуации коту, нельзя», — подчеркнул он.
Напомним, в декабре 2020 года гражданин Франции завещал наследство котам Эрмитажа. Узнать, был ли француз в музее, сотрудникам учреждения не удалось.
Фото: pexels.com
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