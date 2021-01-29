Пенсионерка решила завещать квартиру любимому коту

Девушка обратилась к юристам с просьбой проконсультировать, может ли родственница оставить недвижимость любимому питомцу по закону. Внучка сейчас живет в квартире бабушки. Пенсионерка объявила ей, что оставит квартиру коту, который имеет родословную и паспорт. Пожилая женщина считает, что только так внучка точно будет заботиться о пушистом друге.

«Можно ли по закону завещать недвижимость животному? Если да, то можно ли меня назначить опекуном, чтобы я ухаживала за ним и жила в бабушкиной квартире при этом?», — поинтересовалась девушка.